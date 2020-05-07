2020-05-07T10:42:49+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем радио

Этот праздник ежегодно отмечается 7 мая
Валерия ГРОМОВА
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Каждый год 7 мая в России отмечается День работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики. С этим праздником жителей Нижегородской области поздравил губернатор Глеб Никитин.

Он напомнил, что празднование Дня радио напрямую связано с нашим регионом.

-Здесь трудился выдающийся учёный Александр Попов, в послереволюционные годы начала действовать Нижегородская радиолаборатория. В наши дни продолжают работать предприятия, связанные с радиотехникой и электроникой. Именно Нижегородский телевизионный завод имени Ленина в годы Великой Отечественной войны обеспечивал средствами связи практически все рода войск Красной армии. В год 75-летия Великой Победы мне хотелось бы особо поблагодарить всех ветеранов отрасли! Ваш труд заложил основу для развития на десятилетия вперёд! - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор также выразил уверенность, что радио продолжит развиваться.

-Для этого у нас есть все необходимое - традиции, талантливые люди, хорошая техническая база. Всем работникам связи желаю здоровья и благополучия! Пусть сбудутся все намеченные планы! - пожелал нижегородцам Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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