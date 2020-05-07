2020-05-07T10:03:40+03:00
Происшествия

19-летний житель Уреня пойдет под суд за угон автомобиля

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение
Валерия ГРОМОВА
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Уголовное дело, возбужденное в отношении 19-летнего жителя Уренского района по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» уголовного кодекса России, передано в суд для рассмотрения по существу. Как сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области, прокуратура уже утвердила обвинительный акт.

Молодой человек будет отвечать за угон автомобиля, который он совершил 13 апреля 2020 года в Ветлуге. Как выяснили следователи, парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он увидел на улице припаркованную машину марки ВАЗ-21101, которая стояла с открытой водительской дверью, сел внутрь и обнаружил ключ в замке зажигания. Недолго думая, молодой человек завел двигатель и скрылся с места преступления.

Уголовное дело будет рассматриваться в Ветлужском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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