Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 7 мая

7 Май 2020 2020-05-07T09:04:49+03:00

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Владимир Панов, который досрочно сложил полномочия мэра Нижнего Новгорода, перед уходом подписал постановление о завершении отопительного сезона. Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры, отключать батареи начнут с 7 мая 2020 года.

-Теплоснабжающим, теплосетевым организациям, обеспечивающим теплоснабжение города, а также организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, предписано начать переход на летний режим работы, - говорится в документе.

По законодательству, отопительный сезон должен завершаться только после того, как температура воздуха на улице пять дней продержится выше 8 градусов тепла. При этом последовательность и сроки отключения теплоснабжения потребителей определены технологическими особенностями конкретной системы теплоснабжения, к которой подключены нижегородцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU