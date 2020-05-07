2020-05-07T09:04:49+03:00
Общество

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 7 мая

Соответствующее постановление уже подписано
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимир Панов, который досрочно сложил полномочия мэра Нижнего Новгорода, перед уходом подписал постановление о завершении отопительного сезона. Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры, отключать батареи начнут с 7 мая 2020 года.

-Теплоснабжающим, теплосетевым организациям, обеспечивающим теплоснабжение города, а также организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, предписано начать переход на летний режим работы, - говорится в документе.

По законодательству, отопительный сезон должен завершаться только после того, как температура воздуха на улице пять дней продержится выше 8 градусов тепла. При этом последовательность и сроки отключения теплоснабжения потребителей определены технологическими особенностями конкретной системы теплоснабжения, к которой подключены нижегородцы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ПСБ завершил процесс присоединения Связь-Банка
ЛУКОЙЛ закупил медицинские защитные комплекты для кстовских медиков
Нижегородского полицейского поймали на взятке в 80 тысяч рублей
Нижегородца надули с масками, купленными через мессенджер
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем радио
Почти 100 тысяч нижегородцев прошли тестирование на коронавирус
19-летний житель Уреня пойдет под суд за угон автомобиля
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 7 мая
Приговор в отношении экс-директора нижегородского депстроя Юрия Щёголева вступил в силу
Спорт на улице во время пандемии: 8 правил безопасности
20-летнего парня, пропавшего несколько дней назад в Балахне, нашли мертвым
Юные нижегородцы присоединились к акции «Окна Победы»
Анна Попова рассказала, как будет проходить снятие блокировки по коронавирусу
Нижегородцу грозит крупный штраф за фейк о коронавирусе