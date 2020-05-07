2020-05-07T08:43:46+03:00
Общество

Приговор в отношении экс-директора нижегородского депстроя Юрия Щёголева вступил в силу

Его обвинили в получении взятки в размере 6,5 миллионов рублей
Валерия ГРОМОВА
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Приговор, вынесенный областным судом в отношении бывшего главы департамента строительства Нижнего Новгорода Юрия Щёголева, вступил в законную силу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в размере 6,5 миллионов рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, из приговора был исключен признак получения взятки в пользу представляемого взяткодателем лица.

Напомним, приговор Щёголеву был вынесен в начале ноября прошлого года. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в 13 миллионов рублей, а также с запретом занимать определенные должности на срок в три года.

По версии следствия, осенью 2016 года Щёголев предложил директору строительной компании за оказание содействия при участии в аукционе на строительство детского сада в ЖК «Зенит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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