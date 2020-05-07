Спорт на улице во время пандемии: 8 правил безопасности

7 Май 2020 2020-05-07T08:01:22+03:00

Соблюдая их и не нарушая режим самоизоляции, мы добьемся постепенного снижения уровня заболеваемости

Изменить размер текста: A A

С наступление тепла соблюдать режим самоизоляции хочется все меньше и меньше. Ласковые лучи солнца так и манят нас покинуть поднадоевшие квартирные стены и отправиться в ближайший парк. И если раньше люди в форме выписывали вам штраф и отправляли домой, то теперь все несколько изменилось.

Согласно п. 6.6 д Указа Губернатора Нижегородской области от 29 апреля 2020 года № 73 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020г. № 27», теперь граждане могут совершать прогулки на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания. Для этого необходимо соблюсти лишь некоторые условия: 1) обязательно наличие QR-кода; 2) соблюдение дистанции в 1,5-2 метра; 3) лимит для прогулок – не чаще 1 раза в сутки по 60 минут.

Разрешение на часовые прогулки наверняка порадовало всех тех, кто ведёт активный образ жизни. Пробежаться вдоль парка ранним утром – что может быть прекраснее? Но нельзя забывать и о мерах предосторожности. Чтобы защитить себя от возможности заражения, рекомендуется соблюдать следующие требования безопасности:

1.Выбирайте для спорта только безлюдные места.

2.Совершайте пробежки в одиночестве.

3.Старайтесь избегать контактов с другими людьми.

4.Соблюдайте необходимую дистанцию, если вы не одни (1,5-2 метра).

5.Используйте маску в пути до места занятия спортом и обратно.

6.Не забывайте об антисептиках.

7.Носите с собой полотенце – подхватить простуду, которая ослабит иммунитет, гораздо легче, если вы вспотели.

8.Откажитесь от прогулок, если чувствуете себя плохо. Вызовите скорую помощь при обнаружении опасных симптомов.

Не стоит превышать кратность прогулок и время, отведенное под них. Соблюдая все правила безопасности и не нарушая режим самоизоляции, постепенно мы добьёмся снижения уровня заболеваемости. А, значит, ещё больше увеличения времени пребывания на улице.

Продолжайте оставаться дома. Берегите себя и близких!

cmp.zdrav-nnov.ru/

Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU