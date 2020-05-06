20-летнего парня, пропавшего несколько дней назад в Балахне, нашли мертвым

6 Май 2020 2020-05-06T20:58:43+03:00

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Молодого мужчину, который пропал несколько дней назад в городе Балахне Нижегородской области, нашли мертвым. Об этом «Комсомолке» сообщили в нижегородской поисково-спасательной группе «Рысь».

Согласно информации, 20-летний Данил Авдейчик исчез в минувшую субботу, 2 мая 2020 года – около десяти часов вечера он ушел из дома на проспекте Революции, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно до недавних пор. Обеспокоенные долгим отсутствием юноши родные обратились за помощью к волонтерам. Те отправились на поиски, и вскоре сообщили, что обнаружили тело молодого человека.

- Найден, погиб! Всем спасибо за помощь и распространение информации. Выражаем соболезнования родным и близким, - написали в социальной сети волонтеры.

При каких обстоятельствах было найдено тело и что стало причиной гибели молодого мужчины, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU