2020-05-06T20:27:54+03:00
Общество

Юные нижегородцы присоединились к акции «Окна Победы»

Акция проходит по всей стране с 1 по 9 мая 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Около тысячи образовательных организаций, 14 детских домов и 58 детских общественных организаций Нижегородской области присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция проходит по всей стране с 1 по 9 мая 2020 года. Чтобы принять в ней участие, нужно украсить окна своей квартиры, дома или учреждения символами Великой Победы – георгиевскими лентами и красными звездами. Их можно нарисовать самостоятельно, создать с помощью трафаретов из бумаги или выложить стикерами. А фотографии оформленных таким образом окон участники размещают в социальных сетях с официальным хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

Присоединиться к акции может любой желающий. А трафареты для нанесения рисунков легко найти на официальном сайте Года памяти и славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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