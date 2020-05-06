Анна Попова рассказала, как будет проходить снятие блокировки по коронавирусу

6 Май 2020 2020-05-06T18:31:55+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в ходе совещания с президентом, каким образом, вероятнее всего, будет проходить снятие блокировки по коронавирусу. Так, на первом этапе гражданам могут разрешиться заниматься на улице спортом. Однако важно, чтобы при этом тщательно соблюдалась дистанция и чтобы занятия проводились строго по одиночке, а не в больших группах, сообщает kp.ru.

На втором этапе будут сняты запреты на прогулки. В это же время начнут работать образовательные организации, а также возобновят свою работу торговые точки. А вот когда ситуация с распространением коронавируса станет совсем стабильной, власти смогут дать еще больше послаблений.

Наконец, на третьем этапе будут открыты парки и скверы. Но и там обязательно нужно будет соблюдать дистанцию!

Когда можно будет приступать к снятию ограничений, пока точно не известно. Это зависит от трех факторов: суточного числа новых заражений, свободного коечного фонда и охвата тестирования.

ИСТОЧНИК KP.RU