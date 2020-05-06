6 Май 2020 2020-05-06T17:15:27+03:00

Более 300 нижегородцев рассказали о героях своей семьи, воевавших во время Великой Отечественной войны. ФОТО: сообщество ОНФ Нижегородской области "ВКонтакте"

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Более трех сотен нижегородцев присоединились к призыву ОНФ и активно участвуют в создании народной галереи героев войны в соцсетях. Свыше 300 уникальных рассказов и видео уже опубликованы под хештегами #ГеройМоейСемьи #ПамятиГероевНижний, сообщает ощественное движение.

Ежедневно жители разных населенных пунктов делятся историями своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Среди них есть погибшие и ныне живущие воины, а также труженики тыла.

В акции участвуют дети и взрослые нижегородцы, среди которых есть известные политики и общественные деятели. В частности, поддержал проект «Герои Моей семьи» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он рассказал о своих дедах и бабушках на страничке в Instagram.

О судьбе своих родителей и семьи также поведал нижегородец, лауреат Всероссийской премии «Гражданская инициатива-2019» и активист Василий Найденко.

Будучи годовалым малышом, он был вывезен матерью из Запорожья в Одесскую область в 1943 году. Вместе с ними отправился и шестилетний брат.

- Отец в это время был на фронте, знали, что попал в плен. Когда в 1944 году Советские войска освобождали Одесскую область, мама ушла вместе с нашей армией – помогать ухаживать за ранеными и мстить немцам за мужа. Детей оставила с бабушкой. Возвратилась она после Победы, в 1945 году, по лесам и полям долгими неделями прорывалась к своим, - вспомнил Василий Петрович.

Бежав из плена, отец Василия Найденко был отправлен на спецпоселение в поселок Быструха Краснобаковского района Горьковской области. Жена и двое маленьких детей поехали за ним.

В рамках проекта «Герои Моей семьи» нижегородцы делятся множеством домашних видеоисторий о героях своей семьи. В преддверии 75-летия Великой Победы ОНФ также подготовил интервью девяти ветеранов, живущих в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Балахне. Ознакомиться с ними можно на страницах общественного движения в соцсетях и на канале в ютубе.

ИСТОЧНИК KP.RU