2020-05-06T16:33:19+03:00
Общество

Отключение отопления в Нижнем Новгороде: когда закончится отопительный сезон 2020

Согласно закону, отопительный период завершается при установлении среднесуточной температуры выше +8 градусов в течение пяти суток подряд
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Уже несколько дней многие нижегородцы буквально изнывают от жары в своих квартирах – на улице наступило настоящее лето с температурой более +20 градусов, а батареи при этом на зависть иным зимним дням. Но с завтрашнего дня эти мучения должны закончиться – мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление о завершении отопительного сезона в городе с четверга, 7 мая 2020 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

Так, с 7 мая организациям, обеспечивающим теплоснабжение, а также осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, предписано начать переход на летний режим работы. Напомним, по закону отопительный период завершают, когда устанавливается среднесуточная температура выше +8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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