2020-05-06T16:13:39+03:00
Политика

Дмитрий Соловьев: «Владимир Панов всегда брался за решение самых сложных вопросов»

Глава социоинженерной лаборатории «Генезис» прокомментировал отставку мэра Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
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Владимир Панов всегда брался за решение самых сложных вопросов, заявил глава социоинженерной лаборатории «Генезис» Дмитрий Соловьев, комментируя отставку мэра Нижнего Новгорода.

Эксперт отметил встречи Панова с жителями каждого из восьми районов города. На них горожане озвучивали свои проблемы и пожелания, а мэр старался им помочь.

- Удивляет то, что руководитель города нашел ресурсы, силы и волю, чтобы заниматься обращениями жителей, - сказал Дмитрий Соловьев.

Он также поблагодарил бывшего главу нижегородской администрации за последовательность и системность в вопросе общественного транспорта, вспомнив изменение схемы маршрутов и изменение подхода к развитию пассажирских перевозок в целом.

- Считаю, что в этой сфере городского хозяйства жителям еще предстоит оценить тот колоссальный шаг вперед, который был сделан непосредственно во время руководства Владимира Панова, - уточнил эксперт.

По словам Дмитрия Соловьева, экс-мэр Нижнего Новгорода покажет себя профессионалом в сфере госуправления. На новой должности ему пригодятся стратегическое видение и умение решать самые сложные задачи.

Напомним, еще накануне сообщалось о досрочной отставке мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу. Теперь он будет трудиться в госкорпорации «Росатом» на посту спецпредставителя по Арктике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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