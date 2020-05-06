Дмитрий Соловьев: «Владимир Панов всегда брался за решение самых сложных вопросов»
Владимир Панов всегда брался за решение самых сложных вопросов, заявил глава социоинженерной лаборатории «Генезис» Дмитрий Соловьев, комментируя отставку мэра Нижнего Новгорода.
Эксперт отметил встречи Панова с жителями каждого из восьми районов города. На них горожане озвучивали свои проблемы и пожелания, а мэр старался им помочь.
- Удивляет то, что руководитель города нашел ресурсы, силы и волю, чтобы заниматься обращениями жителей, - сказал Дмитрий Соловьев.
Он также поблагодарил бывшего главу нижегородской администрации за последовательность и системность в вопросе общественного транспорта, вспомнив изменение схемы маршрутов и изменение подхода к развитию пассажирских перевозок в целом.
- Считаю, что в этой сфере городского хозяйства жителям еще предстоит оценить тот колоссальный шаг вперед, который был сделан непосредственно во время руководства Владимира Панова, - уточнил эксперт.
По словам Дмитрия Соловьева, экс-мэр Нижнего Новгорода покажет себя профессионалом в сфере госуправления. На новой должности ему пригодятся стратегическое видение и умение решать самые сложные задачи.
Напомним, еще накануне сообщалось о досрочной отставке мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу. Теперь он будет трудиться в госкорпорации «Росатом» на посту спецпредставителя по Арктике.
ИСТОЧНИК KP.RU