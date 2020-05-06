Житель Краснобаковского района застрелил односельчанина из охотничьего ружья

6 Май 2020 2020-05-06T15:35:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель поселка Шеманиха, расположенного в Краснобаковском районе, застрелил своего соседа из охотничьего ружья. Потерпевший попытался высказать свое недовольство тем, что подозреваемый находится на улице с огнестрельным оружием, за что и поплатился жизнью.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, инцидент произошел два дня назад - 4 мая 2020 года. 60-летний гражданин выстрелил в соседа из охотничьего ружья - 29-летний потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Стрелка уже задержали правоохранительные органы. Свою причастность к гибели односельчанина он не отрицает. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» уголовного кодекса Российской Федерации.

-В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается, - говорится в сообщении на официальном сайте следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU