Житель Краснобаковского района застрелил односельчанина из охотничьего ружья
Житель поселка Шеманиха, расположенного в Краснобаковском районе, застрелил своего соседа из охотничьего ружья. Потерпевший попытался высказать свое недовольство тем, что подозреваемый находится на улице с огнестрельным оружием, за что и поплатился жизнью.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, инцидент произошел два дня назад - 4 мая 2020 года. 60-летний гражданин выстрелил в соседа из охотничьего ружья - 29-летний потерпевший скончался на месте от полученных травм.
Стрелка уже задержали правоохранительные органы. Свою причастность к гибели односельчанина он не отрицает. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» уголовного кодекса Российской Федерации.
-В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается, - говорится в сообщении на официальном сайте следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU