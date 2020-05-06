Сергей Судьин: «Владимир Панов запомнился изменением концепции взаимодействия с жителями»

6 Май 2020 2020-05-06T14:48:19+03:00

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Владимир Панов на посту главы администрации Нижнего Новгорода запомнился изменением концепции взаимодействия с жителями, заявил доктор социологических наук Сергей Судьин, комментируя отставку мэра 6 мая.

- Мэр пошел «в люди», стал встречаться с активами районов, с жителями и уже у них выяснял, какие проблемы должны быть решены в первую очередь, - отметил эксперт.

По его словам, переход Панова на работу в госкорпорацию, говорит о высокой оценке его деятельности в должности мэра Нижнего Новгорода.

- В его анамнезе - микс из предпринимательских компетенций и опыта работы на различных госдолжностях. Все это сформировало управленческий опыт, который не должен пропасть даром. Важно помнить, однако, что это назначение - своеобразный аванс, который предстоит очень серьезно и долго отрабатывать, - заключил доктор социологических наук.

Напомним, еще накануне сообщалось о досрочной отставке мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу. Теперь он будет трудиться в госкорпорации «Росатом» на посту спецпредставителя по Арктике.

ИСТОЧНИК KP.RU