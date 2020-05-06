Станислав Прокопович: «За время работы Владимира Панова удалось принять программу развития транспортной инфраструктуры»
За время работы Владимира Панова депутатскому корпусу удалось достичь многого. Например, принять программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, заявил председатель «транспортной» комиссии гордумы Станислав Прокопович, комментируя отставку мэра Нижнего Новгорода.
- Инфраструктура, маршрутная сеть, подвижной состав - важнейшие аспекты направления транспортного развития города. Здесь всегда есть место усовершенствованиям, - считает народный избранник.
Вместе с тем депутат добавил, что продолжается реализация проектов «Умные остановки», «Безопасные и качественные дороги» и многие другие. Вдобавок ко всему обновляется подвижной состав Нижнего Новгорода. Так, город готовится принять партию трамваев и троллейбусов из Москвы.
Напомним, еще накануне сообщалось о досрочной отставке мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу. Теперь он будет трудиться в госкорпорации «Росатом» на посту спецпредставителя по Арктике.
ИСТОЧНИК KP.RU