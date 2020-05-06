2020-05-06T14:28:35+03:00
Политика

Станислав Прокопович: «За время работы Владимира Панова удалось принять программу развития транспортной инфраструктуры»

Председатель «транспортной» комиссии гордумы прокомментировал отставку мэра Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
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За время работы Владимира Панова депутатскому корпусу удалось достичь многого. Например, принять программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, заявил председатель «транспортной» комиссии гордумы Станислав Прокопович, комментируя отставку мэра Нижнего Новгорода.

- Инфраструктура, маршрутная сеть, подвижной состав - важнейшие аспекты направления транспортного развития города. Здесь всегда есть место усовершенствованиям, - считает народный избранник.

Вместе с тем депутат добавил, что продолжается реализация проектов «Умные остановки», «Безопасные и качественные дороги» и многие другие. Вдобавок ко всему обновляется подвижной состав Нижнего Новгорода. Так, город готовится принять партию трамваев и троллейбусов из Москвы.

Напомним, еще накануне сообщалось о досрочной отставке мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу. Теперь он будет трудиться в госкорпорации «Росатом» на посту спецпредставителя по Арктике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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