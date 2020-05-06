ЕГЭ 2020 в Нижегородской области могут перенести на июль

6 Май 2020 2020-05-06T14:24:25+03:00

В Министерстве просвещения не исключают перенос сроков экзаменов и начала учебного года

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Выпускные экзамены в 11-х классах могут быть перенесены снова – на июль, а возможно, даже и на август. Этот вопрос в настоящее время рассматривается в Министерстве просвещения. Напомним, пока старт ЕГЭ и ОГЭ отложен на две недели, планируется, что выпускные экзамены должны стартовать 8 и 9 июня. Однако окончательное решение будет озвучено только после майских праздников, сообщает kp.ru.

При этом вместе с переносом сроков ЕГЭ обсуждается и возможность отсрочки начала учебного года в вузах – завершение приема абитуриентов и начало занятий может оказаться сдвинуто на октябрь.

Также рассматривается вариант с отменой экзаменов для девятиклассников. Пока число ОГЭ сократили до двух обязательных предметов – математики и русского языка. Но, возможно, и оценки по этим предметам выставят по текущей успеваемости учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU