«Здорово, если участие примут целые семьи!»: Глеб Никитин призвал нижегородцев присоединиться к онлайн-акциям 9 Мая

6 Май 2020 2020-05-06T14:18:54+03:00

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Чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, власти решили отпраздновать День Победы-2020 в онлайн-режиме, то есть не выходя из дома. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войны организаторы подготовили не один десяток акций, присоединиться к которым может любой желающий.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, главной акцией станет виртуальное шествие с портретами ветеранов, участвовавших в боевых действиях 1941-1945 годов, а также тружеников тыла.

- В годы войны на фронт ушли более 880 тысяч горьковчан, треть из них не вернулись домой. Десятки тысяч людей трудились на заводах и в полях. Очень хочется, чтобы наш регион был как можно шире представлен в общероссийском движении. Здорово, если участие в акции примут целые семьи. Это лучший урок истории для юных нижегородцев, - заявил глава региона.

Чиновник особо отметил акцию «Сад памяти», в рамках которой планируется посадка 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Присоединиться к ней можно, высадив дерево в своем дворе или на дачном участке. Затем следует сфотографировать результат своего труда и выложить в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

Еще одна любопытная акция - «Окна Победы». Организаторы предлагают участникам оформить окно квартиры или дома детским рисунком о Победе, а также словами благодарности героям. Затем это нужно опубликовать в соцсетях с хештегом #Окна_Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU