6 Май 2020 2020-05-06T14:05:45+03:00

Более 470 клещей исследовано в лабораториях Роспотребнадзора с начала сезона. Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

С укусами в нижегородские клиники обратились 365 человек

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Специалисты Роспотребнадзора исследовали 478 снятых с людей клещей с начала эпидсезона в Нижегородской области. Из них два клеща оказались инфицированы вирусным энцефалитом, сообщили в пресс-службе нижегородского управления Роспотребнадзора.

По данным на 30 апреля, в медицинские организации обратились 365 человек, которых укусил клещ. Больше всего обращений было в Арзамасском (12), Павловском (21), Балахнинском (11), Борском (28), Выксунском (21), Городецком (34) и Кстовском (13) районах. Что касается областного центра, то там наибольшее количество обратившихся с присасыванием клещей зафиксировано на Автозаводе (22), а также в Приокском (17) и Советском (15) районах. Причем инфекционных заболеваний, связанных именно с клещами, зарегистрировано не было.

Статистика показывает, что, как правило, нижегородцы цепляют на себя клещей на придомовых участках, в деревнях или лесах.

КОНКРЕТНО

Что делать и куда обращаться, если присосался клещ?

Нужно быстрее обратиться в медицинскую организацию, не забыв захватить с собой паспорт и полис ОМС. Помните, что клеща необходимо моментально удалить с кожного покрова и отправить на экспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU