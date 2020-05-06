Николай Сатаев: «Два с половиной года - это достаточный срок, чтобы оценить работу руководителя»

6 Май 2020 2020-05-06T13:54:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Два с половиной года - это достаточный срок, чтобы оценить работу руководителя, заявил зампредседателя гордумы Николай Сатаев, комментируя отставку мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова.

Депутат убежден, что Панов был настоящим руководителем. Это было видно, к примеру, во время снегопадов, которые обрушивались на столицу Приволжья зимой. Особо Николай Сатаев отметил связь теперь уже бывшего мэра города с жителями.

- Они высказывали пожелания, делились проблемами и получали помощь в их решении, - подчеркнул народный избранник.

Кроме того, по мнению запредседателя гордумы, Владимиру Панову удалось наладить контакт с областным правительством. Итогом стали позитивные изменения в финансировании Нижнего Новгорода.

- Дети-сироты начали получать квартиры. Работают программы по строительству детских садов, ремонту школ. Тот задел, который был создан Владимиром Пановым, должен получить развитие, - считает Николай Сатаев.

Напомним, еще накануне сообщалось о досрочной отставке мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу. Теперь он будет трудиться в госкорпорации «Росатом» на посту спецпредставителя по Арктике.

ИСТОЧНИК KP.RU