2020-05-06T13:47:40+03:00
Политика

Марк Фельдман: «Очень важно, что прекратились 15-летние бюджетные войны»

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман - об отставке мэра Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
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Очень важно, что прекратились пятнадцатилетние бюджетные войны, когда непонимание между городом и областью приводило к серьезным финансовым разрывам. Об этом заявил председатель «бюджетной» комиссии гордумы Марк Фельдман, комментируя отставку мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова.

- «Я хотел бы поблагодарить главу администрации за совместную сложную работу: были проблемы, которые копились, были новые вызовы, были нестандартные решения. Как глава бюджетной комиссии хочу отметить, прежде всего, положительный фактор: мы имеем сегодня публичный, прозрачный и сбалансированный бюджет, - подчеркнул депутат.

По словам Марка Фельдмана, по итогам текущего года впервые за современную историю Нижнего Новгорода бюджет будет профицитным. По крайней мере, к этому все идет.

- Мы научились работать так, что разрывов по обременением прошлых лет на 1 января 2020 года почти не осталось, - сообщил депутат, добавив, что это свидетельствует о системной работе.

Напомним, еще накануне сообщалось о досрочной отставке мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу. Теперь он будет трудиться в госкорпорации «Росатом» на посту спецпредставителя по Арктике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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