Мотоциклист с 11-летним стажем насмерть разбился в Сормовском районе

6 Май 2020 2020-05-06T13:19:52+03:00

Мужчина сначала наехал на бетонный блок, а после врезался в иномарку

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Смертельное ДТП случилось в Сормовском районе областного центра вечером 5 мая. Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД России по Нижегородской области, авария с участием мотоциклиста произошла на Ужгородской улице в районе дома № 29 в 19.55.

- Водитель с 11-летним стажем вождения не справился с управлением мотоциклом «Хонда» и врезался в бетонный блок. После чего наехал на иномарку «Хендай», припаркованную на обочине.

В результате столкновения 28-летний мотоциклист получил тяжелейшие травмы. Его доставили на скорой помощи в больницу № 13, однако спасти пострадавшего у врачей не получилось. Мужчина скончался.

Напомним, чудовищная автокатастрофа произошла 3 мая на улице Ларина в Нижнем Новгороде. Там погиб молодой водитель автомобиля, который врезался в машину с полуприцепом. От полученных травм 26-летний мужчина скончался на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU