Евгений Семенов: «За последние 20 лет Владимир Панов стал единственным нижегородским мэром, ушедшим на повышение»

6 Май 2020 2020-05-06T13:41:08+03:00

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За последние 20 лет Владимир Панов стал единственным нижегородским мэром, ушедшим со своей должности на повышение. Об этом заявил руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, комментируя отставку мэра Нижнего Новгорода.

Эксперт обратил внимание на то, что не справившиеся со своей работой главы администраций заканчивают карьеру на скамье подсудимых или уходят в небытие. Однако Владимир Панов после ухода из нижегородской администрации займет более высокую должность.

- Политические условия, в которых работал Владимир Панов, простыми не были. Стоит отдать ему должное, он проявил себя как хороший дипломат. Традиционного конфликта по оси губернатор-мэр в Нижнем не было, - отметил Евгений Семенов.

По словам главы местного филиала ФоРГО, теперь уже экс-мэру Нижнего Новгорода удалось наладить обратную связь с горожанами. Чего только стоят регулярные встречи с жителями каждого из восьми районов приволжской столицы.

- Конечно, два года - слишком небольшой срок для мэра. Но они показали, что можно занимать должность главы города и при этом не преследовать своекорыстных интересов. Полагаю, этот этический комплекс мэра города и есть наиболее важный результат в деятельности Владимира Панова. Если преемники сохранят эти принципы, можно будет говорить об устойчивом развитии города, - заключил эксперт.

Напомним, еще накануне сообщалось о досрочной отставке мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу. Теперь он будет трудиться в госкорпорации «Росатом» на посту спецпредставителя по Арктике.

ИСТОЧНИК KP.RU