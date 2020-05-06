2020-05-06T12:50:23+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 6 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, в каком районе областного центра зараженных больше всего
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижнем Новгороде зафиксировано 1613 зараженных коронавирусом.В Нижнем Новгороде зафиксировано 1613 зараженных коронавирусом.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Подтвержденные случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 47 районах и городских округах Нижегородской области. При этом наибольшее число инфицированных находится в Нижнем Новгороде - 1613 человек. В пресс-службе облправительства рассказали, какие районы города лидируют по количеству заболевших.

Канавинский район впервые за все время пандемии коронавируса обогнал Ленинский район по заболевшим COVID-19, оказавшись 6 мая на первом месте среди восьми районов приволжской столицы. В Канавине на данный момент - 288 подтвержденных случаев. Тогда как в Ленинском их 273. Следом идет Нижегородский район - 268 случаев заражения. Дальше статистика выглядит следующим образом: Автозаводский район - 209, Советский район - 181, Сормово - 155, Приокский район - 130 и Московский район - 109.

Сообщалось, что 6 мая стало известно о 272 новых случаев заражения коронавирусом в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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