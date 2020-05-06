Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 6 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших

6 Май 2020 2020-05-06T12:50:23+03:00

Рассказываем, в каком районе областного центра зараженных больше всего

Изменить размер текста: A A

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 47 районах и городских округах Нижегородской области. При этом наибольшее число инфицированных находится в Нижнем Новгороде - 1613 человек. В пресс-службе облправительства рассказали, какие районы города лидируют по количеству заболевших.

Канавинский район впервые за все время пандемии коронавируса обогнал Ленинский район по заболевшим COVID-19, оказавшись 6 мая на первом месте среди восьми районов приволжской столицы. В Канавине на данный момент - 288 подтвержденных случаев. Тогда как в Ленинском их 273. Следом идет Нижегородский район - 268 случаев заражения. Дальше статистика выглядит следующим образом: Автозаводский район - 209, Советский район - 181, Сормово - 155, Приокский район - 130 и Московский район - 109.

Сообщалось, что 6 мая стало известно о 272 новых случаев заражения коронавирусом в регионе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU