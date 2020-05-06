2020-05-06T12:38:43+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 6 мая 2020 года составило 428 человек

COVID-19 побороли еще двадцать заболевших нижегородцев
Анастасия НАЗАРОВА
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Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 6 мая 2020 года составило 428 человек.Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 6 мая 2020 года составило 428 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Выздоровевших от коронавирусной инфекции в Нижнем Новгороде стало больше. По данным на 6 мая, смертельно опасное заболевание побороли еще 20 человек.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, из 3298 заболевших COVID-19 1489 человек лечатся амбулаторно. У них заболевание протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме.

- Выявлять таких заболевших нам помогает увеличение количества тестирований на коронавирус. На сегодня специалисты обследовали уже 95,6 тысячи жителей области. А это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе, - подчеркнул чиновник.

Добавим, что сейчас у нижегородских врачей есть все необходимое для лечения пациентов с коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся 3,8 тысячи нижегородцев. Причем 15 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.

Сообщалось, что 6 мая стало известно о 272 новых случаев заражения коронавирусом в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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