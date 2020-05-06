Ольга Балакина: «Работа Владимира Панова с депутатами носила системный характер»

6 Май 2020 2020-05-06T12:28:32+03:00

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Работа Владимира Панова с депутатами носила системный характер, заявила зампредседателя гордумы Ольга Балакина, комментируя отставку мэра Нижнего Новгорода 6 мая.

- Очень важным я считаю вопрос внесения изменений в Устав Нижнего Новгорода по мажоритарному принципу формирования гордумы. Это серьезное решение, которое в итоге должно привести к открытому и легитимному формированию депутатского корпуса, - убеждена Ольга Балакина.

По ее словам, именно эта система приведет к укреплению МСУ, а плюсы ее проявятся в дальнейшем. Кроме того, депутат обратилась внимание на рост участия жителей в местном самоуправлении при Владимире Панове. Горожане активнее стали участвовать в проектах по благоустройству.

- Мы видим, что Нижний Новгород стал чище и красивее. Надеюсь, в дальнейшем на продолжение этой программы, - добавила зампредседателя гордумы. - Конечно, на налаживание многих процессов требуется время, но фундамент уже заложен.

В завершение депутат пожелала теперь уже экс-мэру Нижнего Новгорода, чтобы дальнейшая деятельность приносила ему удовлетворение и радость.

Напомним, еще накануне сообщалось о досрочной отставке мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу. Теперь он будет трудиться в госкорпорации «Росатом» на посту спецпредставителя по Арктике.

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ИСТОЧНИК KP.RU