Юрий Лебедев: «У Владимира Панова получилось выстроить конструктивный диалог со всеми органами власти»

6 Май 2020 2020-05-06T12:19:04+03:00

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У Владимира Панова получилось выстроить конструктивный диалог со всеми органами власти, считает депутат ЗСНО Юрий Лебедев.

Комментируя отставку мэра Нижнего Новгорода, парламентарий поблагодарил теперь уже бывшего главу администрации за проделанную работу и пожелал ему успехов на новом месте.

- Уверен, у него все получится. Владимир Панов наш земляк, человек, который прекрасно знает Нижний Новгород. И чуть более двух лет назад, когда он согласился стать главой нашего города, меня это порадовало. Его переход из Госдумы на муниципальную службу - это своего рода свидетельство преданности родной земле, - сказал Юрий Лебедев.

Депутат оценил встречи, которые Владимир Панов устраивал с жителями каждого из восьми районов Нижнего Новгорода. По его мнению, такие мероприятия - дело непростое для чиновника. Ведь нужно не просто выслушать горожан, но и постараться решить их проблемы.

- Владимир Александрович с этим успешно справлялся! Он - человек, которого отличают обязательность, спокойствие и выдержка. С ним всегда приятно сотрудничать. Мы многие вопросы решали на уровне Заксобрания совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Это была отличная командная работа, - заключил депутат ЗСНО.

Напомним, еще накануне сообщалось о досрочной отставке мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу. Теперь он будет трудиться в госкорпорации «Росатом» на посту спецпредставителя по Арктике.

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ИСТОЧНИК KP.RU