Нижегородцев предупреждают о надвигающейся грозе

6 Май 2020 2020-05-06T11:58:22+03:00

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Второй день подряд погода демонстрирует нижегородцам свой непростой характер. Грозы и сильный ветер пришли в регион накануне, 5 мая. Непогода ждет жителей и сегодня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным Верхневолжского УГМС, грозы прогремят в ближайшие несколько часов местами по Нижнему Новгороду и области. А порывы юго-восточного ветра при этом будут достигать 13-18 метров в секунду. Причем такая метеообстановка сохранится вечером 6 мая.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что на майские праздники в Нижегородскую область придет настоящее лето. Температура воздуха в некоторые дни прогреется до +25 градусов. Однако небо будет затянуто облаками, а иногда ожидается непродолжительный дождь. Небольшое похолодание синоптики обещают к концу недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU