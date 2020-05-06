Свыше 95 тысяч нижегородцев протестировали на коронавирус

6 Май 2020 2020-05-06T11:19:01+03:00

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Уже 95 623 нижегородцев протестировали на коронавирус. Нижегородская область занимает ведущие позиции по количеству исследований в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В среднем за сутки тестируется 2 986 человек на 100 000 населения. За последние 24 часа пробы на COVID-19 были взяты у 2 988 человек.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщал о том, что в регионе наращиваются объемы тестирования для контроля за ситуацией с распространением инфекции. По его словам, на особом контроле находятся люди, входящие в группу риска. Прежде всего к ним относятся граждане, которые контактировали с зараженными и прибыли и регионов с высоким уровнем заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU