Песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке

6 Май 2020 2020-05-06T09:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

6 мая 2020 года Чувашская Республика принимает эстафету марафона «Наш День Победы». Акцию проводит аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Легендарную песню уже перевел на чувашский язык заслуженный работник культуры, народный поэт Чувашии Юрий Семендер. А в записи ролика приняли участие местные артисты. Съемки прошли в мемориальном комплексе «Победа», музее воинской славы и республиканском центре народного творчества «ДК Тракторостроителей» в феврале.

Напомним, песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, в социальных сетях под хештегами #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За годы войны с территории Чувашии на фронт ушла пятая часть населения республики – более 208 тысяч жителей. Из них больше половины погибли. Оставшиеся в тылу прилагали все усилия для обеспечения нужд фронта. В республику тогда эвакуировали оборудование и сотрудников порядка 30 заводов и фабрик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU