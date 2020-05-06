Нижегородец обманул знакомую на 32 тысячи рублей, пообещав ей помочь сдать экзамен в ГАИ

6 Май 2020 2020-05-06T09:12:08+03:00

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Прокуратура Володарского района Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвинили в хищении чужого имущества путем обмана.

Как сообщается на официальном сайте регионального ведомства, прошлой весной мужчине позвонила его знакомая и попросила помочь при сдаче экзамена по вождению в ГИБДД Дзержинска. Тот пообещал сделать все возможное, а взамен потребовал 32 тысячи рублей. Когда женщина перевела ему деньги на карту, нижегородец забрал их себе и никакой помощи не оказал.

- За совершение этого преступления санкция соответствующей статьи уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает минимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, - пояснили в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU