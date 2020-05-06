Поправки Конституции расширят ряд социальных гарантий

6 Май 2020 2020-05-06T09:02:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Поправки в Конституцию предполагают четкую фиксацию социальных обязательств государства перед гражданами. Они позволят значительно расширить ряд социальных гарантий. В 75 статье законодательно предлагается закрепить ежегодную индексацию пенсий и социальных пособий, гарантировать обязательное социальное страхование и адресную социальную поддержку граждан.

Выполнение этих обязательств - прямая обязанность органов власти.

«Не секрет, что региональный и федеральный бюджеты ежегодно пересматриваются, и отдельные соцгарантии на региональном уровне периодически могут приостанавливать или отменять. Но, как только будут приняты изменения в Конституции, индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат станет неизменной социальной гарантией, закрепленной в Основном законе страны, выше которого ничего нет», - считает депутат Законодательного собрания Нижегородской области Виктор Лунин.

«Люди должны знать, быть уверенными в том, что государство всегда подставит им плечо, поможет и защитит. В наше время это необходимо. Социальные блага должны быть доступны каждому жителю России», - прокомментировал изменения в Конституцию Анатолий Козерадский, председатель правления Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая, председатель правления фонда «Нижегородский Кремль», председатель Законодательного собрания Нижегородской области I и II созывов.

Маргарита Банникова, региональный координатор федерального Партийного проекта «Крепкая семья», считает: выбирая поправки в Конституцию, мы выбираем поддержку незащищенных слоев населения, думаем о людях, которые нуждаются в нашей помощи:

«Проект «Крепкая семья», который я курирую в Нижегородской области, направлен на информирование населения о демографической политике государства и последних указах президента России Владимира Путина. Мы ищем проблемные моменты, межведомственные проблемы, различного рода нестыковки, проводим мониторинг законодательства, прежде всего в части адресной помощи населению. В этом отношении предлагаемые поправки в Конституцию очень созвучны нашей работе. В частности, в обновленной Конституции гарантируется адресная социальная поддержка граждан. Это очень правильно! Помощь нужно оказывать тем, кто в ней действительно нуждается. Голосуя за поправки, мы голосуем за социальные гарантии и поддержку незащищенных слоев населения», - продолжила Маргарита Банникова.

Комментируя введение поправок в Конституцию, касающихся адресной поддержки граждан, Ольга Щетинина, заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, отметила, что они позволят изменять социальную политику не количеством социальных пособий, а реальной, адресной, помощью конкретным людям:

«К примеру, вывести семью из кризиса - это значительно тяжелее, чем просто выдать денежное пособие. Надо проанализировать ситуацию, понять, в какой поддержке более всего семья нуждается, найти возможности эту поддержку оказать, обязательно проконтролировать, чтобы помощь была действенной, и только потом уже считать, что роль государства выполнена. Адресность оказания социальной помощи - это очень важное дополнение в нашу Конституцию», - рассказала Ольга Щетинина.

Такое мнение разделяет Александр Цапин, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области по вопросам регионального законодательства:

«Нынешняя экономика во многом зависит от внешних факторов, поэтому как никогда сегодня важна социальная стабильность. Гарантии индексации выплат, в том числе пенсий, не реже раза в год совершенно необходимы. Я рад, что ушли от расплывчатой формулировки «регулярно». Понимаете, раз в десять лет — это тоже регулярно. Внесенный вариант — не реже одного раза в год — конкретный и понятный, дающий социальные гарантии», - рассказал Александр Цапин.

«В нашей стране более 40 млн пенсионеров. В поправках в Конституцию говорится не просто об индексации пенсий, а о ежегодной и обязательной индексации выплат. Это позволит гражданам, находящимся в уязвимом социальном положении, более уверенно смотреть в будущее», - депутат городской Думы Нижнего Новгорода Шамиль Аляутдинов.

Ряд экспертов отмечают, что поправки помогут закрепить социальный опыт, который наработан в стране.

«Мы очень сложно шли к выстраиванию системы помощи семьям, начиная с 90-х. И есть много работающих, хороших решений, социальных инструментов по поддержке семей. Конечно, эта социальная система должна развиваться и дальше. Но на данном этапе очень важно закрепить достигнутое в Основном документе государства», - заявил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

ИСТОЧНИК KP.RU