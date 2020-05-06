Теплая, но дождливая погода ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие три дня

6 Май 2020 2020-05-06T08:50:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на продление выходных дней, многие нижегородцы вышли на работу утром 6 мая 2020 года. Впереди - короткая трудовая неделя из трех дней. И, как обещают синоптики, она будет достаточно теплой, но дождливой.

Ближе к обеду в среду, 6 мая, небо затянется тучами, солнце скроется. Осадков не ожидается до вечера, а столбики термометров будут показывать около +20 градусов. Ближе к ночи начнутся небольшие дожди. Ветер будет дуть то с юго-востока, то с юга, его скорость достигнет семи метров в секунду.

Утром в четверг, 7 мая, будет пасмурно. После полудня снова начнут лить дожди, которые продлятся несколько дней. В дневные часы синоптики прогнозируют потепление до +22, а в ночные - до +15.

В пятницу, 8 мая, в течение всего дня будут осадки. Немного похолодает до +18 днем и до +12 ночью. В первой половине дня ветер будет южным, а во второй - сменит направление на юго-западное. Сильных порывов не ожидается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU