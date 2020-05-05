5 Май 2020 2020-05-05T17:11:38+03:00

По поручению губернатора проведена работа с крупнейшими в регионе представителями розничной торговли

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Посетителям крупных торговых сетей в Нижнем Новгороде будут раздавать маски, сообщает пресс-служба облправительства.

По поручению главы региона Глеба Никитина его заместитель Андрей Саносян провел переговоры с крупнейшими торговыми сетями, работающим в регионе: «Лентой», «Окей», «Оби» и «Ашаном».

- Представьте, если в магазин приходит человек в последний день инкубационного периода, когда он может чувствовать себя сравнительно неплохо? Если на нем нет средств защиты, то он может заразить десятки или даже сотни людей, - заявил губернатор. - Мы благодарны руководству крупных торговых сетей за то, что они активно включились в работу, заботятся о своих клиентах и сотрудниках.

В свою очередь Андрей Саносян сказал, что проверка соблюдений требований безопасности в связи с коронавирусом показала: супермаркеты готовы не обслуживать покупателей без масок.

- Мы договорились, что на входе в торговые залы у нижегородцев будет возможность получить маску бесплатно, - успокоил чиновник.

Добавим, что в планах обсудить возможность выдачи масок своим покупателям с другими крупными нижегородскими магазинами.

Напомним, ношение масок в общественных местах для нижегородцев является обязательным. Это требование прописано в губернаторском указе о режиме повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU