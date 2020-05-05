2020-05-05T17:11:38+03:00
Общество

Посетителям крупных торговых сетей в Нижнем Новгороде будут раздавать маски

По поручению губернатора проведена работа с крупнейшими в регионе представителями розничной торговли
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Посетителям крупных торговых сетей в Нижнем Новгороде будут раздавать маски.Посетителям крупных торговых сетей в Нижнем Новгороде будут раздавать маски.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Посетителям крупных торговых сетей в Нижнем Новгороде будут раздавать маски, сообщает пресс-служба облправительства.

По поручению главы региона Глеба Никитина его заместитель Андрей Саносян провел переговоры с крупнейшими торговыми сетями, работающим в регионе: «Лентой», «Окей», «Оби» и «Ашаном».

- Представьте, если в магазин приходит человек в последний день инкубационного периода, когда он может чувствовать себя сравнительно неплохо? Если на нем нет средств защиты, то он может заразить десятки или даже сотни людей, - заявил губернатор. - Мы благодарны руководству крупных торговых сетей за то, что они активно включились в работу, заботятся о своих клиентах и сотрудниках.

В свою очередь Андрей Саносян сказал, что проверка соблюдений требований безопасности в связи с коронавирусом показала: супермаркеты готовы не обслуживать покупателей без масок.

- Мы договорились, что на входе в торговые залы у нижегородцев будет возможность получить маску бесплатно, - успокоил чиновник.

Добавим, что в планах обсудить возможность выдачи масок своим покупателям с другими крупными нижегородскими магазинами.

Напомним, ношение масок в общественных местах для нижегородцев является обязательным. Это требование прописано в губернаторском указе о режиме повышенной готовности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глеб Никитин выразил соболезнования родным ушедшей из жизни Татьяны Цыганковой
Посетителям крупных торговых сетей в Нижнем Новгороде будут раздавать маски
В Нижнем Новгороде росгвардейцы начали следить за нарушителями самоизоляции с воздуха
Благоустройство подъездов и молодежный фестиваль: Нижегородцы получат 22,19 млн рублей на реализацию своих проектов
«Вы - надежные помощники врачей!»: Глеб Никитин поздравил акушерок с профессиональным праздником
Стартовал ремонт дороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород в Чкаловском районе
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 5 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 5 мая 2020 года
Более 5,9 тысячи протоколов составлено в отношении нарушителей режима самоизоляции в регионе
На Нижний Новгород надвигается гроза с сильным ветром
Нижегородцам предложили выглянуть в окно с портретом своего ветерана в День Победы
Роддом № 7 в Нижнем Новгороде закрыли на карантин