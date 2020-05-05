В Нижнем Новгороде росгвардейцы начали следить за нарушителями самоизоляции с воздуха
Росгвардейцы начали следить за соблюдением нижегородцами режима самоизоляции с воздуха. По информации пресс-службы ведомства, в майские праздники для этих целей используются беспилотные комплексы видеонаблюдения и вертолет.
Данные о нарушителях передаются нарядам, патрулирующим городские улицы. Чтобы те в свою очередь отреагировали и провели с гражданами профилактическую беседу. В отношении нарушителей двухнедельного карантина составляются протоколы.
Отмечается, что в праздники в регионе выросло количество патрулей Росгвардии.
«Комсомолка» рассказывала, что с 10 по 4 мая в Нижегородской области составлено 5954 протокола в отношении нарушителей режима повышенной готовности. За указанный период полицейские и представители МСУ провели с нижегородцами 59,7 тысячи профилактических бесед: рассказали нарушителям, почему важно появляться в общественных местах в масках, а также для чего следует оставаться дома на время пандемии коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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