В Нижнем Новгороде росгвардейцы начали следить за нарушителями самоизоляции с воздуха

5 Май 2020 2020-05-05T15:14:01+03:00

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Росгвардейцы начали следить за соблюдением нижегородцами режима самоизоляции с воздуха. По информации пресс-службы ведомства, в майские праздники для этих целей используются беспилотные комплексы видеонаблюдения и вертолет.

Данные о нарушителях передаются нарядам, патрулирующим городские улицы. Чтобы те в свою очередь отреагировали и провели с гражданами профилактическую беседу. В отношении нарушителей двухнедельного карантина составляются протоколы.

Отмечается, что в праздники в регионе выросло количество патрулей Росгвардии.

«Комсомолка» рассказывала, что с 10 по 4 мая в Нижегородской области составлено 5954 протокола в отношении нарушителей режима повышенной готовности. За указанный период полицейские и представители МСУ провели с нижегородцами 59,7 тысячи профилактических бесед: рассказали нарушителям, почему важно появляться в общественных местах в масках, а также для чего следует оставаться дома на время пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU