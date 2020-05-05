Благоустройство подъездов и молодежный фестиваль: Нижегородцы получат 22,19 млн рублей на реализацию своих проектов

5 Май 2020 2020-05-05T15:04:02+03:00

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Гранты на сумму 22,19 миллиона рублей получат 25 проектов нижегородцев по итогам всероссийского конкурса, проводимого Росмолодежью. Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области, одним из главных направлений грантовой поддержки в текущем году стали проекты патриотической направленности.

Например, Никите Тарасову положено 600 тысяч рублей на реализацию проекта «Каждый шаг из жизни!», героиней которого стала комсомолка-разведчица М. Вольская. В годы войны она командовала самой большой в истории операцией по спасению детей.

А Валерии Бургучевой достанется 2,1 миллиона рублей на проект «Цикл военно-спортивных патриотических акций «Рубежи памяти». Миллион рублей упадет на счет Ярослава Кучевава. Ему предстоит провести осенью 2020 года молодежный фестиваль «Самый спортивный». При этом Алина Барсукова получит два миллиона рублей на проект «Краски города», в рамках которого предстоит привести в порядок подъезды многоквартирных домов.

Остальные проекты-победители также получат финансовую поддержку. Все инициативы должны быть реализованы в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU