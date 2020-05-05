«Вы - надежные помощники врачей!»: Глеб Никитин поздравил акушерок с профессиональным праздником
Профессия акушерки всегда была почетной и уважаемой, заявил глава региона Глеб Никитин, поздравляя акушерок с профессиональным праздником 5 мая. По словам чиновника, от мастерства акушерок зависит успешный исход родов.
- В любой момент дня и ночи акушерки готовы прийти на помощь. Они являются надежными помощниками врачей, настоящими мастерами своего дела, - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
Он также отметил, что во время пандемии коронавируса перед работниками системы родовспоможения стоит задача - не снижать стандарты качества оказания медпомощи роженицам и максимально бережно относиться к каждой пациентке.
- Вне зависимости от любых обстоятельств, рост рождаемости и поддержка семейных ценностей являются абсолютными приоритетами развития России. Мы обязательно продолжим реализацию национального проекта «Демография» и будем прикладывать все усилия, чтобы условия вашего труда были как можно более комфортными, - добавил Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что с 4 мая 2020 года родильный дом № 7 в Нижнем Новгороде закрыт на карантин по коронавирусу. Как пояснил замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов, это пришлось сделать в профилактических целях.
- Сегодня вновь после карантина открылась городская больница № 33. И одновременно закрыт роддом № 7. Закрытие роддома на карантин - вынужденная мера. Перестраховались, - уточнил чиновник.
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ИСТОЧНИК KP.RU