«Вы - надежные помощники врачей!»: Глеб Никитин поздравил акушерок с профессиональным праздником

5 Май 2020 2020-05-05T14:50:11+03:00

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Профессия акушерки всегда была почетной и уважаемой, заявил глава региона Глеб Никитин, поздравляя акушерок с профессиональным праздником 5 мая. По словам чиновника, от мастерства акушерок зависит успешный исход родов.

- В любой момент дня и ночи акушерки готовы прийти на помощь. Они являются надежными помощниками врачей, настоящими мастерами своего дела, - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Он также отметил, что во время пандемии коронавируса перед работниками системы родовспоможения стоит задача - не снижать стандарты качества оказания медпомощи роженицам и максимально бережно относиться к каждой пациентке.

- Вне зависимости от любых обстоятельств, рост рождаемости и поддержка семейных ценностей являются абсолютными приоритетами развития России. Мы обязательно продолжим реализацию национального проекта «Демография» и будем прикладывать все усилия, чтобы условия вашего труда были как можно более комфортными, - добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что с 4 мая 2020 года родильный дом № 7 в Нижнем Новгороде закрыт на карантин по коронавирусу. Как пояснил замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов, это пришлось сделать в профилактических целях.

- Сегодня вновь после карантина открылась городская больница № 33. И одновременно закрыт роддом № 7. Закрытие роддома на карантин - вынужденная мера. Перестраховались, - уточнил чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU