2020-05-05T14:34:01+03:00
Общество

Стартовал ремонт дороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород в Чкаловском районе

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги»
Анастасия НАЗАРОВА
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Ремонт дороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород начался в Чкаловском районе. Фото: пресс-служба облправительства.Ремонт дороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород начался в Чкаловском районе. Фото: пресс-служба облправительства.
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В Чкаловском районе стартовал ремонт дороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород начался. Как заявили в пресс-службе облправительства, работы ведутся в рамках соглашения между губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой Ивановской области Станиславом Воскресенским по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

Еще в прошлом году было приведено в порядок 6,35 км этой трассы в Чкаловском районе и 9,4 км в Балахнинском районе. Теперь продолжается ремонт до границы Нижегородской и Ивановской областей. Речь идет о еще 16 км межрегиональной трассы в Чкаловском районе и 4,5 км в Балахнинском.

Глеб Никитин уточнил, что дорога Шопша - Иваново - Нижний Новгород пользуется популярностью и у местных жителей, и у водителей транзитного транспорта. Поэтому ее необходимо привести в надлежащий вид.

Кстати, ремонтные работы ведутся без полного перекрытия дорожного полотна: там, где идет ремонт, организован реверс.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава регионального минтранса Павел Саватеев проинспектировал восемь участков дорог в Борском, Краснобаковском и Семеновском районах, которые были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2019 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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