Стартовал ремонт дороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород в Чкаловском районе
В Чкаловском районе стартовал ремонт дороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород начался. Как заявили в пресс-службе облправительства, работы ведутся в рамках соглашения между губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой Ивановской области Станиславом Воскресенским по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».
Еще в прошлом году было приведено в порядок 6,35 км этой трассы в Чкаловском районе и 9,4 км в Балахнинском районе. Теперь продолжается ремонт до границы Нижегородской и Ивановской областей. Речь идет о еще 16 км межрегиональной трассы в Чкаловском районе и 4,5 км в Балахнинском.
Глеб Никитин уточнил, что дорога Шопша - Иваново - Нижний Новгород пользуется популярностью и у местных жителей, и у водителей транзитного транспорта. Поэтому ее необходимо привести в надлежащий вид.
Кстати, ремонтные работы ведутся без полного перекрытия дорожного полотна: там, где идет ремонт, организован реверс.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Глава регионального минтранса Павел Саватеев проинспектировал восемь участков дорог в Борском, Краснобаковском и Семеновском районах, которые были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2019 году.
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