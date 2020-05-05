Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 5 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших

5 Май 2020 2020-05-05T13:41:45+03:00

Подтвержденные случаи заражения COVID-19 в Нижегородской области зафиксированы в 47 районах и городских округах. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Рассказываем, в каком районе областного центра зараженных больше всего

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Самое большое количество зараженных COVID-19 в регионе по-прежнему выявлено в Нижнем Новгороде. По данным на 5 мая 2020 года, их в областном центре 1468. При этом случаи заболевания «чумой-2020» зафиксированы уже в 47 районах и городских округах Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что среди районов области лидерами по числу заболевших являются Дивеевский, Павловский, Кулебакский, Починковский районы и Дзержинск. Теперь рассказываем, какие районы Нижнего Новгорода лидируют по числу зараженных коронавирусной инфекцией.

По информации пресс-службы регионального правительства, больше всего пациентов с COVID-19 - в Ленинском районе (259 человек). Следом идут Нижегородский район (255), Канавино (241), Автозавод (192), Советский район (171), Сормово (127), Приокский район (123) и Московский район (100).

«Комсомольская правда» рассказывала, что за минувшие сутки заболевание было выявлено у 174 нижегородцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 3026 человек. 408 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 92,6 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU