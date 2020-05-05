2020-05-05T13:30:36+03:00
Общество

Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 5 мая 2020 года

Рассказываем, куда смертельно опасная болезнь еще не добралась
Анастасия НАЗАРОВА
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Общее число больных COVID-19 в регионе перевалило за три тысячи.Общее число больных COVID-19 в регионе перевалило за три тысячи.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Подтвержденные случаи заражения COVID-19 в Нижегородской области зафиксированы в 47 районах и городских округах, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным на 5 мая 2020 года, больше всего зараженных по-прежнему в Нижнем Новгороде - 1468 человек.

Однако среди районов Нижегородской области лидерами по числу заболевших являются Дивеевский район - 258 жителей, Павловский - 232 жителя, Кулебакский - 110 жителей, Починковский - 101 житель, а также Дзержинск - 108 жителей.

При этом в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском и Тонкинском районах коронавирус еще не выявлен ни у одного жителя.

«Комсомольская правда» рассказывала, что, по данным на 5 апреля 2020 года, в регионе 3026 человек с коронавирусом. Однако 408 из них уже выздоровели. За минувшие сутки заболевание было выявлено у 174 нижегородцев.

Напомним также, что в отношении нарушителей режима самоизоляции в регионе составлено более 5,9 тысячи протоколов. Проведено почти 60 тысяч профилактических бесед с нижегородцами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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