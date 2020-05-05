Более 5,9 тысячи протоколов составлено в отношении нарушителей режима самоизоляции в регионе
С 10 по 4 мая в Нижегородской области составлено 5954 протокола в отношении нарушителей режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
За указанный период полицейские и представители МСУ провели с нижегородцами 59,7 тысячи профилактических бесед: рассказали нарушителям, почему важно появляться в общественных местах в масках, а также для чего следует оставаться дома на время пандемии коронавируса.
Кстати, только за минувшие сутки проверке подверглись 402 человека и 102 юрлица. Всего с 10 апреля суды рассмотрели 570 дел в отношении нарушителей, в 29 случаях было принято решение ограничиться предупреждением, в остальных были назначены штрафы.
Напомним, накануне майских праздников в Нижегородской области были введены новые правила перемещения по региону. К примеру, владельцам транспортных карт нужно привязать их к сервису «Карта жителя Нижегородской области». Не привязанные к профилю проездные будут временно блокироваться.
Также нижегородцам разрешили часовые прогулки возле дома, однако не чаще одного раза в день. Но, пожалуй, главным нововведением является обязательное наличие документов на право собственности при поездке на дачу на личном автомобиле или такси.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»