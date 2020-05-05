2020-05-05T13:01:29+03:00
Общество

На Нижний Новгород надвигается гроза с сильным ветром

Непогода сохранится и вечером 5 мая
Анастасия НАЗАРОВА
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На Нижний Новгород надвигается гроза с сильным ветром.На Нижний Новгород надвигается гроза с сильным ветром.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Грозы и порывы юго-восточного ветра до 17 метров в секунду ожидаются местами по Нижнему Новгороду и области в ближайшие несколько часов 5 мая. Причем непогода также прогнозируется и вечером, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на Верхневолжское УГМС.

Согласно предоставленной информации, из-за неблагоприятных погодных явлений возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, однако если они и будут, то не выше муниципального уровня. Речь идет о повреждении линий электропередач, падением деревьев и обрушением слабоукрепленных конструкций.

Спасатели МЧС напоминают, что во время грозы с сильным ветром нужно оставаться дома, а если непогода застала на улице, поскорее укрыться в ближайшем здании. Только не в коем случае нельзя прятаться под деревьями, особенно одинокими. И вообще при нахождении на улице в грозу лучше отключить мобильный телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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