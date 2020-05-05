2020-05-05T11:14:40+03:00
Общество

Роддом № 7 в Нижнем Новгороде закрыли на карантин

При этом после карантина вновь открылась больница № 33 в Ленинском районе
Анастасия НАЗАРОВА
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Властям пришлось закрыть на карантин родильный дом № 7 в Нижнем Новгороде. Об этом на своей страничке в «Инстаграме» написал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Сегодня вновь после карантина открылась городская больница № 33. И одновременно закрыт роддом № 7. Закрытие роддома на карантин - вынужденная (профилактическая) мера. Перестраховались, - уточнил чиновник.

Вместе с тем замглавы региона заявил, что экспонатный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области сбавляет скорость. И, к примеру, за минувшую неделю общий прирост зараженных был гораздо меньше половины от общего числа заболевших.

- Число заболевших в районах уже превысило количества в Нижнем Новгороде. При низком уровне самоизоляции ситуация может продолжить ухудшаться в плане количества заболевших. Лидерами какое-то время останутся Дивеевский и Павловский районы, - полагает Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что 5 мая стало известно о 174 новых случаях заражения COVID-19 в Нижегородской области. Общее количество зараженных перевалило за три тысячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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