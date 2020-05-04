2020-05-04T16:54:05+03:00
Общество

«Волонтеры Победы» украшают придомовые территории ветеранов

В Нижегородской области стартовала акция «Палисадник Победы»
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
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Более 130 дворовых территорий возле домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, планируется привести в порядок к 9 мая в рамках акции «Палисадник Победы». Инициатива принадлежит местному отделению всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», передает пресс-служба регионального правительства.

По словам руководителя нижегородского отделения Марии Самоделкиной, добровольцы украшают придомовые территории, которые видят из своих окон ветераны. В общей сложности предстоит облагородить 137 территорий.

Сообщается, что 4 мая волонтеры благоустроили придомовую территорию во дворе дома Василия Кузнецова. В военные годы он был минометчиком, а сейчас - почетный ветеран Нижнего Новгорода. В палисаднике перед его домом волонтеры высадили многолетние растения.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в этом году праздничные мероприятия по случаю Дня Победы пройдут в онлайн-режиме. Афиша поделена на три направления: федеральные акции, в которых поучаствуют нижегородцы, вещание из виртуальной студии «Блиндаж-52» и онлайн-проекты местных учреждений культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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