Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 4 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Случаи заражения коронавирусом выявлены в 47 районах и городских округах Нижегородской области. Причем больше всего заболевших зафиксировано в областном центре - 1404 человека. В пресс-службе облправительства рассказали, какие районы Нижнего Новгорода лидируют по количеству заболевших.
Лидером этой печальной статистики все еще остается Ленинский район - там уже 252 подтвержденных случая. На втором месте оказался Нижегородский район - 234, а на третьем месте очутилось Канавино - 228. Следом идут Автозавод - 187, Советский район - 165, Сормово - 124, Приокский район - 119 и Московский район - 95.
Напомним, 4 мая 2020 года стало известно, что в Нижегородской области коронавирус подтвердился еще у 157 человек. Теперь в общей сложности диагноз выявлен у 2852 нижегородцев, причем вылечиться удалось более 300 заболевшим.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, увеличение числа заражений напрямую связно с нарушением самоизоляции, объявленной в регионе с 30 марта.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 2852 человек. 389 человек выздоровели и выписаны. Всего протестировано 90,2 тысячи человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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