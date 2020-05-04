2020-05-04T13:53:41+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 4 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, в каком районе областного центра зараженных больше всего
Анастасия НАЗАРОВА
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Больше всего заболевших зафиксировано в областном центре - 1404 человека.Больше всего заболевших зафиксировано в областном центре - 1404 человека.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Случаи заражения коронавирусом выявлены в 47 районах и городских округах Нижегородской области. Причем больше всего заболевших зафиксировано в областном центре - 1404 человека. В пресс-службе облправительства рассказали, какие районы Нижнего Новгорода лидируют по количеству заболевших.

Лидером этой печальной статистики все еще остается Ленинский район - там уже 252 подтвержденных случая. На втором месте оказался Нижегородский район - 234, а на третьем месте очутилось Канавино - 228. Следом идут Автозавод - 187, Советский район - 165, Сормово - 124, Приокский район - 119 и Московский район - 95.

Напомним, 4 мая 2020 года стало известно, что в Нижегородской области коронавирус подтвердился еще у 157 человек. Теперь в общей сложности диагноз выявлен у 2852 нижегородцев, причем вылечиться удалось более 300 заболевшим.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, увеличение числа заражений напрямую связно с нарушением самоизоляции, объявленной в регионе с 30 марта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 2852 человек. 389 человек выздоровели и выписаны. Всего протестировано 90,2 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 4 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
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