Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 4 мая 2020 года

4 Май 2020 2020-05-04T13:42:25+03:00

До четырех районов области смертельно опасный вирус еще не добрался. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рассказываем, куда смертельно опасная болезнь еще не добралась

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Случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 47 районах и городских округах Нижегородской области. Больше всего заболевших по-прежнему в областном центре - 1404 человека.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что также немало зараженных COVID-19 выявлено в Дивеевском районе (253), Павловском районе (229), Дзержинске (97), Починковском районе (92), Кулебакском районе (88) и Кстовском районе (78). При этом до четырех районов области смертельно опасный вирус еще не добрался. Ни одного случая заражения нет в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском и Тонкинском районах.

Напомним, 4 мая 2020 года стало известно, что в Нижегородской области коронавирус подтвердился еще у 157 человек. Теперь в общей сложности диагноз выявлен у 2852 нижегородцев, причем вылечиться удалось более 300 заболевшим.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, увеличение числа заражений напрямую связно с нарушением самоизоляции, объявленной в регионе с 30 марта.

- К сожалению, мы видим, что образуются и очаги заболевания: в Дивееве, Павлове, Починках. К ним могут прибавиться и новые районы. Причина опять одна - нарушение правил самоизоляции. Много людей приезжали в эти населенные пункты из других регионов, многие пренебрегали нормами безопасности, - подчеркнул глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU