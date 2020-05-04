Мопед с семиклассником перевернулся в Большемурашкинском районе

4 Май 2020 2020-05-04T13:28:48+03:00

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Дорожно-транспортно происшествие с участием двух несовершеннолетних ребят зафиксировано в Большемурашкинском районе вечером 3 мая. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области, инцидент произошел в деревне Крашово в 16.35.

- 11-летний подросток на «Альфе» не справился с управлением и перевернулся прямо на проезжей части. Причем на мопеде он ехал не один, а с 14-летним другом, - уточнили в Госавтоинспекции.

Однако в результате опрокидывания пострадал только пассажир. Семиклассника, катавшегося на мопеде без номеров, госпитализировали в центральную районную больницу города Лысково. Кстати, на мальчике был шлем.

Напомним, в Нижнем Новгороде 3 мая произошло смертельное ДТП с участием водителя «легковушки». 26-летний водитель легкового автомобиля «Пежо» не справился с управлением и врезался в машину с полуприцепом Kogel S24-1. Молодой водитель иномарки, стаж вождения которого - менее восьми лет, скончался на месте от полученных травм.

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ИСТОЧНИК KP.RU