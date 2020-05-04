«Арсенал» готовит онлайн-выставку фотографий времен Великой Отечественной войны

4 Май 2020 2020-05-04T13:18:07+03:00

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Виртуальная выставка фотографий времен Великой Отечественной войны из коллекцией зрителей нижегородского «Арсенала» откроется 9 мая.

Как «КП-Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе Волго-Вятского филиала ГЦСИ, поучаствовать в проекте под названием «Искусство документа» (0+) может любой желающий. Для этого необходимо прислать свои архивные снимки до 8 мая.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно анкету по ссылке на сайте ГЦСИ в Нижнем Новгороде, прикрепив фотографию. По этой же ссылке с 9 мая будет доступна сама выставка.

В «Арсенале» рассказали, что на примере присланных снимков сотрудники центра современного искусства будут изучать особенности фотографии 1940-х годов: студийные съемки и любительские кадры, технические и художественные особенности фотоизображений, фрагменты и детали.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в этом году праздничные мероприятия по случаю Дня Победы пройдут в онлайн-режиме. Афиша поделена на три направления: федеральные акции, в которых поучаствуют нижегородцы, вещание из виртуальной студии «Блиндаж-52» и онлайн-проекты местных учреждений культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU