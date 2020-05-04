26-летний водитель погиб после столкновения с полуприцепом на улице Ларина

4 Май 2020 2020-05-04T11:37:49+03:00

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Молодой водитель иномарки скончался в результате столкновения с полуприцепом на улице Ларина в Нижнем Новгороде. Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Нижегородской области, автомобильная авария произошла в 18.20 3 мая.

26-летний водитель легкового автомобиля «Пежо» не справился с управлением и врезался в машину с полуприцепом Kogel S24-1. Молодой водитель иномарки, стаж вождения которого - менее восьми лет, скончался на месте от полученных травм.

Добавим, что другому водителю, также попавшему в автомобильную аварию днем 3 мая, чудом удалось избежать гибели. В 12.55 на 27 километре трассы Семенов-Ильинозаборское 39-летний водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Рио». В результате столкновения пострадали водитель и пассажир иномарки. Обоим оказали медицинскую помощь прямо на месте ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU