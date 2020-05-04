«Ни ям, ни трещин»: Павел Саватеев проверил дороги, отремонтированные в Нижегородской области в 2019 году по нацпроекту

4 Май 2020 2020-05-04T11:20:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава регионального минтранса Павел Саватеев проинспектировал восемь участков дорог в Борском, Краснобаковском и Семеновском районах, которые были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2019 году.

По словам чиновника, после зимы дороги выглядят достойно: никаких ям и трещин, обочине в норме, а колейность не превышает допустимых значений. Однако на этом проверки не прекратятся. И если в какой-то момент в течение ближайших пяти лет выявятся дефекты, подрядная организация ликвидирует их за свой счет.

В пресс-службе правительства Нижегородской области уточнили, что министр транспорта и автомобильных дорог также проверил ход работ на участке трассы Красные Баки-Варнавино-Ветлуга. Устройством дорожного полотна занимается ООО «Гранит». Длина участка - десять километров.

После проверки подрядчику сделали предупреждения из-за того, что рабочие ремонтировали дорогу без средств индивидуальной защиты, а это нарушение режима повышенной готовности, введенного в регионе в марте. При этом других нареканий к организации нет: документы в порядке, температура асфальта в бункере асфальтоукладчика и в ходе укладки соответствовала норме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU