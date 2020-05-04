Глеб Никитин: «Надо совершенствовать региональное законодательство по поддержке бизнеса»

4 Май 2020 2020-05-04T11:07:06+03:00

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Первый замгубернатора Нижегородской области, член регионального политсовета «Единой России» Евгений Люлин подал документы на праймериз «Единой России». Чиновник собирается идти на довыборы в областное Заксобрание по округу № 11 в Дзержинске, уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как заявил глава региона, секретарь областного отделения партии Глеб Никитин, опыт его зама в случае избрания депутатом ЗСНО будет необходим для совершенствования региональной законодательной базы. Он также добавил, что из-за пандемии коронавируса стало ясно: сейчас первоочередная задача - создать эффективный план восстановления деловой жизни в Нижегородской области.

- Евгений Люлин согласился участвовать в довыборах в Законодательное собрание, чтобы активно включиться в разработку законопроектов в экономической сфере. Надеюсь, избиратели поддержат. Нам нужен мощный лоббист в федеральной законодательной власти, человек, знающий реальное положение региональной экономики и способный при этом отстоять свое мнение, - заявил губернатор.

Вместе с тем Евгений Люлин рассказал, что имеется ряд важных задач и по развитию промышленного центра региона - Дзержинска. Чиновник знает, какие там проблемы и как их решить, но для этого нужно включение не только крупных промышленников, но и простых жителей.

- Мнение каждого важно и весомо, - уверен замглавы региона.

Кстати, Евгений Люлин уже был депутатом от Дзержинска в начале 2000-х и знает не понаслышке, как важно постоянно общаться с жителями и представителями местных предприятий, чтобы учитывать их мнение при разработке законов.

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ИСТОЧНИК KP.RU