Финансирование госпрограмм в Нижегородской области выросло на 12 %
В 2019 году финансирование госпрограмм в Нижегородской области выросло на 12 %, передает региональное министерство экономразвития.
Так, на реализацию таких программ ушло 228 млрд рублей из всех источников финансирования, причем больше половины из них - средства областного бюджета.
Как отметил глава региона Глеб Никитин, если сравнивать с предыдущим годом, то объем финансирования госпрограмм вырос на 24,5 млрд рублей. Это позволило более активно привлекать и средства территориального фонда ОМС, предприятий, инвесторов и граждан, участвовавших в реализации программ. Причем, по словам губернатора, увеличение финансирования связано напрямую с участием региона во всех национальных проектах.
В свою очередь глава минэкономразвития Игорь Норенков обратил внимание на то, что госпрограммы вместе с нацпроектами дают возможность системно подходить к решению задач, в первую очередь социальных. К примеру, в 2019 году удалось построить семь фельдшерско-акушерских пунктов, физкультурно-оздоровительный комплекс в Дальнеконстантиновском районе, пять домов культуры, 49 водо- и газопроводов, а также привести в порядок 11 учреждений культуры и построить 23 дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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